Mercato Inter, arriva una punta? C'è un'idea precisa

Mercato Inter, potrebbe arrivare un volto nuovo nel parco attaccanti nerazzurro.

Come riporta oggi, 22 gennaio, La Gazzetta dello Sport è Felipe Caicedo l'ultima idea del club per sopperire all'emergenza dettata dall'infortunio occorso a Joaquin Correa e all'ancora possibile addio di Sensi (qui i dettagli sul futuro del centrocampista). Serve, rivela il quotidiano, un calciatore pronto all'uso, che sia sereno anche nelle eventuali panchine. Il calciatore sudamericano, con Inzaghi già alla Lazio, piace.

"C’è una convergenza di opinione sull’ecuadoriano, ad Appiano. E il primo contatto c’è già stato con l’agente del centravanti, Matteo Materazzi", scrive il giornale, che poi spiega i connotati di un'operazione che potrebbe andare in porto senza grosse pretese, "l’operazione sarebbe fattibile in prestito, condizione necessaria per il mercato dell’Inter, a maggior ragione per un intervento che non viene considerato strutturale, ma legato all’emergenza".

Ci sono poi i discorsi legati alla fascia sinistra. Resta il rebus relativo al rinnovo di Perisic, attualmente fermo. L'Inter, comunque, pensa già al futuro. E resta Kostic il nome più accreditato per raccogliere, specie nel lungo, l'eredità del croato. Pochi spiragli per gennaio, più facile in estate: del resto l'Inter ha già i calciatori idonei a interpretare il ruolo, all'occorrenza. Le alternative a Kostic? Il quotidiano spiega: "Il nome di Bensebaini ha trovato riscontro, ma anche qui c’è la chiusura al prestito del Borussia Moenchengladbach. Attenzione, però, perché l’ultima settimana di mercato può regalare sorprese". Intanto, oggi, l'Inter sarà impegnata contro il Venezia. La partita, data in bilico negli scorsi giorni, potrebbe giocarsi (qui la posizione ufficiale del club veneto).