Mercato Inter, arriva un nuovo difensore? Svedese, lo voleva l'Atalanta

Nuove idee per il mercato dell'Inter. Certo, la priorità sugli esterni di centrocampo, ma i nerazzurri sono vigili anche su altri ruoli. Lo spiega La Gazzetta dello Sport oggi.

"Si spiega così l’interessamento per Anel Ahmedhodzic, difensore centrale classe 1999 del Malmoe, nato in Svezia ma col passaporto (anche) bosniaco. È stato a lungo seguito dall’Atalanta, lo scorso inverno. E anche il Napoli ha messo gli occhi sul ragazzo, rivelazione della squadra che ha vinto il campionato. Il cartellino costa intorno ai 6 milioni di euro".

Come precisato dal quotidiano, l'Inter potrebbe lavorare all'operazione di mercato con un ulteriore club che potrebbe abbracciare il calciatore in prestito per una stagione. Relazioni positive da parte degli osservatori, l'Inter lo segue con attenzione ed è un nome da tenere d’occhio.