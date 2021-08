Mercato Inter - Arriva l'esterno! Ieri l'offerta, ora la risposta. C'è fiducia

MERCATO INTER - C'è il dopo Hakimi. I nerazzurri hanno finalmente individuato (con ottime chance di aggancio) il profilo giusto per la sostituzione dell'esterno marocchino, passato ormai da settimane al Psg. Denzel Dumfries viaggia verso l'Inter. L'olandese è certamente la priorità del club per mettere il turbo sulle fasce.

La Gazzetta dello Sport spiega: "La cessione di Lukaku ha portato liquidità e possibilità di avanzare un’offerta concreta per Denzel Dumfries, terzino destro del Psv Eindhoven, una delle più belle sorprese dell’ultimo Europeo, dove con la sua Olanda ha agito da esterno puro a tutto fascia".

Gli aggiornamenti sulla trattativa... "Ieri l’Inter ha mosso il primo passo per Dumfries, presentando al Psv un’offerta da 12 milioni più due di bonus. La risposta del club olandese - che chiede 20milioni per liberare il suo capitano - è attesa entro Ferragosto. Ma in casa nerazzurra c’è fiducia, anche perché Dumfries spinge per arrivare al più presto in Italia e mettersi a disposizione di Inzaghi, col Psv disposto ad assecondare il desiderio del giocatore".

Insomma, molto lascia credere che Dumfries sarà a breve un nuovo calciatore nerazzurro per la felicità di Simone Inzaghi che - in lui - aveva individuato il rinforzo ideale per la fascia.

Peraltro, Dumfries "non preclude al possibile arrivo anche di Nandez dal Cagliari", assicura il quotidiano. L'Inter potrebbe, quindi, realizzare il doppio colpo.