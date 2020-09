Mercato Inter, apertura GdS: "Inter-Vidal, nuova via"

Nonostante le voci continue, durante le ultime due settimane, che vorrebbero Arturo Vidal in prossimitá della partenza in direzione Milano, pare ormai evidente che la trattativa rimane chiusa, o quasi, ma comunque frenata dalla situazione in casa Inter, che vede Il club di viale della Liberazione obbligato a vendere, ottenere introiti o comunque alleggerire il bilancio, prima di poter inserire in rosa nuovi calciatori, specie se con ingaggi pesanti come quello del cileno.

Il principale indiziato a lasciare i colori nerazzurri sembrerebbe essere Diego Godin, vicinissimo al Cagliari, ma nella giornata di ieri é spuntato un nuovo nome, quello di Antonio Candreva. L’ex Lazio, misteriosamente ai margini del progetto di Antonio Conte, del quale era stato uno dei pupilli in nazionale, prima, e proprio all’Inter, poi, dopo l’esclusione da tutti i match della fase finale di Europa League post lockdown, e addirittura non convocato nella prima amichevole stagionale contro il Lugano, é finito ora nel mirino del Genoa che parrebbe vicino a portarlo via da Milano.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’eventuale partenza dell’ala classe ´87, se possibile anche a fronte di un piccolo indennizzo, garantirebbe liquiditá necessaria e libererebbe spazio a bilancio per arrivare al coetaneo cileno Vidal, sbloccando una trattativa che giorno dopo giorno sta assumendo sempre piú del grottesco, e accontentando finalmente la richiesta del tecnico nerazzurro.