Mercato Inter, altro colpo in arrivo: "Ha chiesto dove prendere casa"

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nonostante il braccio di ferro tra Inter e Roma, Edin Dzeko ha chiesto ai giallorossi di agevolare il suo passaggio ai nerazzurri.

"L’attaccante non arretra di un centimetro: considera chiusa la sua esperienza romana e si aspetta che la Roma lo accontenti per andare via come ha fatto con Manolas ed El Shaarawy. Addirittura sembra che abbia chiesto informazioni ad alcuni amici su dove prendere casa a Milano. Martina, che negli ultimi giorni ha incontrato due volte l’Inter e una la Roma, ha riferito a Marotta che non basta alzare l’ultima offerta di quindici milioni con i bonus o con una contropartita tecnica. La Roma vuole venti milioni cash ed è pronta a rilanciare per chiudere definitivamente la trattativa.

La famiglia Zhang non è costretta a svenarsi nell’immediato per il bosniaco. Può permettersi il lusso di aspettare che la Roma trovi un sostituto e valutare con calma sia la risposta dell’Olimpico nell’amichevole di domani sera contro il Real Madrid sia l’atteggiamento che da qui in avanti avrà Edin. Perché se fino a metà di questa settimana il numero 9 giallorosso si era comportato da professionista esemplare allenandosi al 100% e soprattutto giocando benissimo nelle amichevoli, negli ultimi giorni anche all’Inter hanno notato che ha perso il sorriso e che è assai più insofferente.

Questo per la trattativa potrebbe non essere un male e i dirigenti nerazzurri si aspettano che Dzeko metta ancora più pressione su Petrachi, soprattutto adesso che, nel corso di un paio di incontri della sede di viale della Liberazione con Marotta e Ausilio, Silvano Martina è stato tranquillizzato sulla ferma volontà di Conte di non rinunciare al bosniaco".