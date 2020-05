Mercato - Inter alla ricerca di giocatori con un palmares importante: i nomi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il prossimo mercato dell'Inter sarà all'insegna del perfezionamento, inserendo nell'attuale rosa giocatori con la stessa mentalità vincente di Antonio Conte e soprattutto con un palmares importante. Vincere aiuta a vincere, per questo motivo i nerazzurri sono intenzionati ad ingaggiare giocatori esperti, che sanno come portare a casa un trofeo.

Marotta avrebbe già alcuni nomi segnati sul suo taccuino e il primo è quello di Arturo Vidal. Il cileno resta il sogno proibito del tecnico leccese e non solo per le sue qualità tecniche. Tra Juventus, Bayern Monaco e Barcellona, Vidal ha fatto incetta di trofei: l'esperienza del centrocampista potrebbe permettere all'Inter di fare lo step decisivo verso una nuova dimensione.

Altro nome è quello di Layvin Kurzawa, terzino del Paris-Saint-German con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il calciatore francese ha vinto ben 13 trofei nei suoi cinque anni a Parigi: una garanzia per esperienza e qualità, e soprattutto potrebbe arrivare a costo zero. L'ultimo nome segnalato da Conte è quello di Emerson Palmieri. Il terzino proprio sotto la guida del tecnico italiano ha vinto una FA Cup al Chelsea, e inoltre incarna perfettamente l'idea di esterno tutta-fascia dell'allenatore nerazzurro.