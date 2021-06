Mercato Inter, affidabilità o esperienza per il dopo Hakimi? Le valutazioni

Mercato Inter, affidabilità o esperienza? Questo il quesito che si sta ponendo la dirigenza in merito al possibile sostituto del partente Achraf Hakimi. Definito il passaggio del marocchino al PSG (cifra intorno ai 60-70 milioni con qualche bonus), i nerazzurri avranno a disposizione un budget tra i 15-20 milioni da reinvestire sul mercato.

Apre così l'edizione di oggi (domenica 27 giugno 2021, ndr) de La Gazzetta dello Sport che fa chiarezza sulla questione sostituto del marocchino: "Chiuso il bilancio, l’Inter avrà una settimana di tempo per capire se ci sarà “l’occasione” per dare a Inzaghi almeno un esterno entro l’inizi della preparazione, fissata per l’8 luglio". Tutto dunque sarà più chiaro dopo la chiusura del bilancio anche se, da alcuni giorni, la rosa sul taccuino degli uomini di mercato è già stata stilata: "I nomi sul taccuino oggi sono Bellerin dell’Arsenal, Lazzari della Lazio e Zappacosta del Chelsea".

Tre profili diversi, sul piano dell'affidabilità e dell'esperienza internazionale, tra i quali poter scegliere. Il primo - in forza attualmente all'Arsenal - è forse il profilo più internazionale e con esperienza nelle competizioni europee, ma dovrebbe adattarsi ad un nuovo campionato, senza dimenticare la lingua, che ne potrebbe rallentare l'impatto positivo sulla squadra: "Il terzino cresciuto nel Barcellona ha sempre giocato in una linea a 4, ci vorrebbe più tempo per adattarsi".

Gli altri due invece conoscono molto bene la Serie A e soprattutto Lazzari risulterebbe il preferito di mister Inzaghi che già lo conosce molto bene avendolo allenato alla Lazio: "Lazzari resta il preferito del tecnico, con cui ha lavorato negli ultimi due anni: veloce, affidabile, pedina perfetta per esaltarsi a tutta fascia nel 3-5-2 di Inzaghi". Occhio però anche a Zappacosta che potrebbe essere il nuovo Darmian: "Ottima alternativa da prendere per entrambe le fasce, una scelta alla Darmian per intenderci". Ciononostante, l'Inter - stando sempre a quanto riferito dal quotidiano - non avrebbe fretta in quanto vuole ragionarci con calma. Il mercato è ancora lungo.