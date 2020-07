Mercato Inter, affare Tonali verso il traguardo: accordo ad un passo

Dopo essersi regalata il colpo Hakimi, l'Inter di Antonio Conte non vuole di certo fermarsi. Il divario con la Juventus, per quanto ridotto, non è ancora del tutto recuperato e di conseguenza, rinforzare la rosa in vista della prossima stagione diventa di cruciale importanza. Il reparto che forse più necessita di interventi è il centrocampo che a quanto pare, avrà modo di mutare pesantemente.

Borja Valero, Gagliardini e Vecino dovrebbero con ogni probabilità lasciare Milano per far spazio a giocatori che possano innalzare il tasso qualitativo. A tenere banco in queste ore è sicuramente il nome di Sandro Tonali, che sembra essere sempre più vicino all'Inter.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri forti dell'accordo raggiunto con il giocatore sono al lavoro per cercare di trovare una quadra anche con il Brescia del patron Cellino. Il centrocampista ha da tempo raggiunto un'intesa di massima con il club meneghino sulla base di un ingaggio a 2 milioni più bonus, mentre relativamente alle trattative con il club lombardo, l'offerta si compone di 35 milioni fra parte fissa e bonus.

La formula che probabilmente verrà adottata è quella del prestito con obbligo di riscatto nel 2021: l'obiettivo è quello di chiudere l'operazione entro Ferragosto. Conte però, assieme ad un giovane di prospettiva, desidera un centrocampista che possa portare esperienza all'intero collettivo. Ndombelè e Tolisso sono i nomi che maggiormente vengono accostati al club di Via della Liberazione, con il primo che potrebbe essere inserito in uno scambio con Brozovic.

Di certo, ad oggi, di sicuro c'è ben poco ma il calciomercato ha più volte fatto ben comprendere come da un giorno all'altro possa cambiare radicalmente tutto.