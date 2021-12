Mercato Inter, addio di Vecino a gennaio? C'è già il sostituto. Il punto

Mercato Inter, in vista della sessione invernale di calciomercato potrebbe esserci uno scenario inaspettato.

La chiave di volta è rappresentata da Matis Vecino. Il centrocampista uruguaiano non sembra rientrare nei piani di Simone Inzaghi, e nell'occasione dell'ultima pausa per le nazionali si è lasciato andare ad un duro sfogo (a causa dello scarso impiego in nerazzurro). E allora ecco che l'ipotesi di una separazione a gennaio si fa sempre più concreta. Quale potrebbe essere però la possibile destinazione? L'ipotesi che porta al Napoli, riporta la Gazzetta dello Sport, sembra ormai tramontata. Resta quindi calda la pista che conduce in Liguria, sponda Genoa.

L'Inter in quel caso, prosegue il quotidiano, non si farebbe trovare impreparata, e potrebbe partire all'assalto di Nahitan Nandez. Il centrocampista, uruguaiano anche lui, sta vivendo, insieme a tutto il suo club, una situazione non positiva. Il Cagliari si trova nei bassifondi della classifica, e ila dirigenza ha annunciato che ci potrebbero essere diverse partenze. In estate le parti erano vicine, ma alla fine non se ne fece nulla. Ora la situazione potrebbe essere diversa. "A Cagliari sono giorni tormentati, possibile un ribaltone al mercato di riparazione. E il centrocampista tuttofare spera che questa volta Giulini gli dia il via libera in prestito, vale a dire alle condizioni prospettate da Marotta a luglio inoltrato. Se questa operazione andasse in porto Inzaghi si assicurerebbe un jolly da lui molto stimato".