Mercato Inter, Acerbi lascia la Lazio? Nerazzurri alla finestra

Un clamoroso scenario di mercato potrebbe portare Francesco Acerbi, attuale difensore della Lazio, a lasciare il club del presidente Claudio Lotito. Al centro del dibattito fra le parti ci sarebbe il mancato rinnovo di contratto dell'ex difensore del Milan con conseguenti rumors di mercato che avrebbero dato molto fastidio al giocatore.

Nel post Italia- Bosnia infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Acerbi ha più volte ribadito come egli si trovi benissimo alla Lazio, sottolineando quanto bello e limpido possa essere il rapporto con tifosi e compagni. Ciò che ha allarmato però un po' tutti è quel "mi voglio anche bene" che lascia quindi intendere come a tutto ci sia un limite. L'ex Chievo ha poi concluso sostenendo che da parte del club, a differenza sua, non ci sia stata estrema chiarezza, andando qui ad evidenziare maggiormente la sua posizione ed il suo irrigidimento.

In questa travagliata vicenda, non si esclude che la Lazio possa far muro sul rinnovo, facendo leva su un contratto in scadenza fra tre anni, quando lui avrà cioè 35 anni. Ecco quindi l'inserimento nella possibile trattativa di Inter e Napoli, che potrebbero quindi convincere un giocatore che in caso di mancato rinnovo, diventerebbe un separato in casa con perenne mal di pancia.