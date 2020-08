Mercato Inter, accordo per Tonali! Ora a lavoro per il colpo voluto da Conte

Mercato Inter, stando a quanto riportato da Repubblica l'Inter avrebbe trovato l'accordo con il Brescia per Sandro Tonali, sulla base di 25 milioni di euro di parte fissa più altri 10 legati ai bonus. Con il calciatore l'accordo c'era da tempo. Per lui infatti è pronto un quinquennale da 3,5 milioni di euro. Tuttavia il centrocampo dovrebbe essere rinforzato con un altro arrivo.

Il nome richiesto da Conte è quello di N'Golo Kante. Il francese, che l'allenatore nerazzurro ha avuto nel corso della sua avventura al Chelsea, ha un costo che si aggira sui 45-50 milioni di euro. La trattativa non è semplice, anche se i blues hanno aperto alla possibilità che il loro giocatore lasci Londra nel corso della prossima finestra di mercato.

Conte ha fatto questo nome a marotta in maniera molto chiara, ritenendolo il rinforzo ideale per la sua squadra. Sul fronte delle uscite invece Joao Mario sarebbe pronto a trasferirsi al Benfica per 12 milioni di euro.