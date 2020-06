Mercato Inter, accordo per Tonali: operazione in stile Barella

Nonostante la stagione sia appena ripartita, l'Inter continua a lavora ai rinforzi da regalare ad Antonio Conte in vista della prossima, che dovrebbe partire a settembre. Sembra ormai certo che il club meneghino farà un acquisto di peso a centrocampo, zona nevralgica per il gioco del tecnico leccese.

Proprio quest'ultimo gradirebbe, e non è di certo un mistero, Arturo Vidal come rinforzo in quella zona del campo, ma la società sembra avere altre idee. Il club meneghino infatti ha ormai in pugno Sandro Tonali, gioiellino del Brescia che quest'anno ha incantato tutti nonostante la giovane età.

Massimo Cellino, presidente del Brescia, vuole almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista classe 2000, ma l'Inter è convinta di poter trovare un accordo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero imbastire un'operazione in stile Barella per arrivare a Tonali. Pronta dunque un'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto nella prossima stagione, più ricchi bonus per avvicinarsi alla cifra richiesta da Cellino.