Mercato Inter: accordo con Bellerin! E il giocatore ora...

Mercato Inter: arriva la prima decisiva svolta nell'affare per Hector Bellerin, il terzino dell'Arsenal, indiziato numero uno per sostituire Achraf Hakimi. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 15 luglio, spiega infatti che lo spagnolo "con i nerazzurri ha già raggiunto una base d’accordo contrattuale".

L'articolo del principale quotidiano sportivo italiano conferma dunque l'esclusiva di InterDipendenza dello scorso 6 luglio: "L’Inter e Bellerin starebbero trattando da circa un mese. Perché già dai primi giorni dell’arrivo di Simone Inzaghi, la società e il tecnico non avrebbero dubbi sul sostituto di Hakimi ormai al Paris Saint Germain. Non solo. L’Inter, trattando Bellerin da circa un mese, avrebbe posto - scrivevamo nell'articolo a firma di Davide Currenti - in secondo, terzo e quarto piano le scelte di Dumfries, Lazzari e Zappacosta".

Classe 1995, l'esterno spagnolo è all'Arsenal dall'estate 2014. Nell'ultima stagione, Bellerin ha collezionato 35 presenze totali con una rete segnata in Premier League. Prima del grave infortunio subito (rottura del legamento crociato nel settembre 2019), Bellerin era tra i migliori esterni destri in assoluto. Ora la decisione di rilanciarsi lontano da Londra. Tanto è vero che Bellerin "sta spingendo ma il club inglese deve ancora dare una risposta. Si tratta, solamente, di discutere sulla formula dell'affare" ha detto ieri sera (mercoledì, ndr) il giornalista Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale. E dunque? "L'Inter deve aspettare il momento giusto per affondare" assicura la Gazzetta dello Sport. Non resta che attendere gli sviluppi che potrebbero essere imminenti...