Mercato Inter, a sorpresa un nerazzurro finisce nel mirino di 2 big europee

Mercato Inter, le strategie nerazzurre si concretizzeranno in entrate di mercato per rinforzare la rosa.

Inevitabilmente però sarà necessario passare per le uscite. Il nome caldo in questo senso è sempre quello di Lautaro Martinez, forse l'elemento ritenuto sacrificabile, ma ci sono altri nomi appetibili per i top club europei. Uno di questi è senza dubbio quello di Denzel Dumfries. L'esterno olandese è arrivato quest'estate al seguito della cessione di Hakimi. L'ex PSV ha avuto grosse difficoltà all'inizio, che lo hanno portato a subire una semi bocciatura. Poi, con la complicità dell'infortunio di Matteo Darmian, è arrivata l'esplosione.

Dumfries non è diventato solo un titolare fisso, ma anche un top nel ruolo, nonostante si trovasse sulle spalle un'eredità pesante. E per questa ragione, scrive Tuttosport, alcuni top club hanno iniziato ad interessarsi a lui. "L’atleta è finito sul taccuino di Bayern Monaco e Tottenham, con l’Inter già informata di un potenziale interesse dei bavaresi e di Paratici (che segue anche il profilo di Singo del Torino) per l’esterno che in carriera ha anche difeso la maglia della nazionale di Aruba. Posto che Marotta vorrebbe trattenere il calciatore, qualora pervenisse in Viale della Liberazione un’offerta da 35-40 milioni di euro, sicuramente questa verrebbe presa in considerazione (e probabilmente accettata)".