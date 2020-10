Mercato Inter, a gennaio possibile rilancio per l'obiettivo sulla fascia (TS)

Mercato Inter, appena conclusa una sessione con la mente si pensa già alla prossima ovvero a quella delle occasioni invernali dove i nomi di Alonso e Emerson Palmieri - entrambi calciatori del Chelsea - potrebbero tornare di moda dalle parti della sede nerazzurra. Questo è quello che riporta l'edizione odierna del TuttoSport che riporta come l'Inter per questi due profili ci abbia provato, ma il Chelsea non si è mosso mai dalle sue posizioni offrendo degli sconti.

I nerazzurri prima del gong di mercato hanno provato a riportare a Milano Victor Moses, ma il tentativo non è andato a buon fine e quest'ultimo ora è molto vicino allo Spartak Mosca. Perciò per questa prima parte di stagione mister Antonio Conte sugli esterni può contare su Hakimi, Darmian e D’Ambrosio sull'out di destra, e su Young, Perisic, più eventualmente Kolarov - preso dalla Roma - a sinistra.

Nonostante questi nomi il mister vorrebbe un ulteriore innesto e non è detto che il club non lo accontenti: "A gennaio è probabile che l’Inter torni alla carica per accontentare Conte, non fosse altro perché, stante l’emergenza Covid19 ed eventuali futuri infortuni, il rischio è che al tecnico manchi un elemento per completare la batteria degli esterni", così scrive il quotidiano di Torino spiegando come questi siano i due profili in cima alla lista dei desideri anche se ci potrebbero essere dei nomi a sorpresa dell'ultimo minuto.