Mercato Inter, 7 giocatori vicini alla partenza. Il punto

Mercato Inter, dopo la cessione di Hakimi, che è stato il sacrificio eccellente della sessione estiva, i nerazzurri si concentrano sullo sfoltimento della rosa, con diversi esuberi che sono pronti a lasciare. Stando al Corriere dello Sport ci sarebbero ben 7 giocatori che starebbero per lasciare Milano. Joao Mario dovrebbe andare al Benfica. Lo Sporting non ha pareggiato l'offerta di Rui Costa, anche se resta da risolvere la questione della clausola. Per Nainggolan si sta cercando la strada migliore per realizzare il trasferimento al Cagliari a titolo definitivo. Esposito sembra essere ad un passo dal Basilea. Pi ci sono le trattative che dovrebbero portare Dalbert al Cska Mosca, Gravillon al Reims, Vanheusden allo Spezia e Stankovic in Olanda