Mercato Inter, 2 pretendenti per Vecino. Torna di moda uno scambio?

Mercato Inter, sembra essere finita la stagione di Vecino, che nel post lockdown non è mai sceso in campo, neppure per un minuto, a causa di un infortunio. L'uruguaiano dovrà addirittura sottoporsi ad un intervento chirurgico, come comunicato da una nota ufficiale dello stesso club.

Il giocatore ha scelto di operarsi così da poter essere al meglio per la prossima stagione, che, scrive Tuttosport, potrebbe essere lontano da Milano. le pretendenti al momento sarebbero due. Si tratta sostanzialmente delle stesse squadre che lo avevano cercato a gennaio.

L'Everton di Carlo Ancelotti e il Napoli. Con quest'ultima squadra si era provato ad intavolare uno scambio che coinvolgeva Allan. Chissà che non torni di moda in estate.