Mercato Inter, 100 milioni sugli esterni per accontentare Conte: i nomi

L'edizione odierna di TuttoSport riporta importanti novità sulle strategie di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Con l'acquisto di Eriksen, i nerazzurri hanno già piazzato il colpo di qualità a centrocampo, potendo adesso dirottare il grosso della spesa su altre zone del campo. Non è un caso dunque che, con in rosa già due titolari come Lukaku e Lautaro, i nerazzurri stiano puntando due parametri zero come Dries Mertens e Olivier Giroud per l'attacco.

L'idea di Marotta e Ausilio è di accontentare Antonio Conte, il quale ha richiesto a gran voce investimenti sulle fasce, dove al momento le uniche certezze sono Antonio Candreva (33 anni) e Ashley Young (34 anni). Il grosso della spesa estiva sarà dunque dedicato alle corsie laterali, con un budget a disposizione di circa 100 milioni di euro.

Il primo obiettivo resta sicuramente Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina piace da tempo e anche il presidente viola, Rocco Commisso, sembra ormai aver capito che difficilmente riuscirà a trattenerlo per un'altra stagione. L'Inter però dovrà vedersela con la Juventus, anch'essa decisamente interessata al talento viola. Proprio per questo motivo i nerazzurri stanno monitorando anche il profilo di Filip Kostic, esterno dell'Eintracht Francoforte.

Chiesa rappresenterebbe l'esterno di spinta, ma Conte vuole anche uno specialista del ruolo per la sua nuova Inter. La prima scelta del tecnico leccese resta Emerson Palmieri, per il quale un tentativo è stato fatto già in inverno ma le richieste spropositate del Chelsea fecero sfumare la trattativa. Il cartellino dell'esterno dei blues dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro: è probabile che il club meneghino faccia un ulteriore tentativo per portarlo a Milano in estate.