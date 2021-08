Mercato, il beffardo risvolto: 'Ma quale Inter! Il giocatore vuole il Milan'

Il mercato dell'Inter vive un beffardo risvolto. Alcuni media italiani avevano infatti indicato, nelle scorse ore, Romain Faivre, 23 anni trequartista del Brest, come possibile rinforzo per la prossima stagione. Nelle ultime ore ecco però la svolta: il talento vorrebbe, sì, sbarcare a Milano ma sulla sponda rossonera.

L'Équipe conferma infatti che "da qualche settimana si conosce l'interesse del Milan che ha fatto una prima offerta da oltre 10 milioni di euro nello scorso fine settimana. Il Brest chiede 15 milioni di euro per il suo trequartista. Il club rossonero dovrebbe fare un altro tentativo". Questa possibilità viene ripresa anche dal Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 29 agosto: "Il Milan - scrive Antonio Vitiello - si è avvicinato ancora di più a Romain Faivre, candidato principale per la trequarti, e sta trattando il suo passaggio in rossonero con il Brest, che però continua a chidere 15 milioni di euro". Il talento ha però deciso di forzare la mano "non rispondendo - conferma il quotidiano sportivo - alla convocazione del suo allenatore, facendo infurirare la dirigenza". Il Corriere dello Sport conferma poi quanto già annunciato da L'Équipe: "Il giocatore vuole solo il Milan ed è quindi passato allo scontro con il suo club di appartenenza. Nelle ultime ore le distanze si sono ridotte, anche se il direttore sportivo della squadra francese ha tenuto a precisare che non c'è ancora l'accordo".

E il mercato dell'Inter, a meno di 40 ore dalla chiusura delle trattative, a che punto è? "Due sono gli obiettivi più o meno centrali per Simone Inzaghi che dovranno però passare, inevitabilmente dalle uscite" conferma il sito Calciomercato.com. Il punto della situazione ad ora lo potete trovare in questo articolo.