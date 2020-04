Mercato, il Barcellona rinuncia a Lautaro Martinez? La priorità è un'altra

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riporta importanti novità sulla telenovela che vede come protagonista il numero 10 dell'Inter, Lautaro Martinez. Il club blaugrana, come noto, sogna in grande: l'idea è quella di portare in catalogna sia l'attaccante nerazzurro che Neymar nel corso dell'estate, ma a quanto pare i piani potrebbero essere cambiati negli ultimi giorni.

Secondo le ultime news provenienti dalla Spagna, il Barça avrebbe ormai capito che l'Inter lascerà partire il suo puntero solo con i 111 milioni di euro della clausola rescissoria. La cifra è al momento fuori dalle possibilità blaugrana, anche perché l'obiettivo principale della prossima campagna acquisti è l'attaccante del Paris-Saint-Germain.

L'idea del Barcellona sarebbe dunque quella di rimandare l'approdo di Lautaro in Spagna nel 2021, dedicando gli sforzi estivi alla trattativa Neymar, tutt'altro che semplice. Questa indiscrezione potrebbe mettere, almeno per quest'anno, la parola fine ad una trattativa nata lo scorso inverno ma mai decollata seriamente. L'Inter dunque si prepara a godersi il suo gioiello almeno per un'altra stagione, sempre che l'anno prossimo il Barça sia in grado di pagare l'importo monstre della clausola rescissoria.