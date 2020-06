Mercato - Hakimi vuole solo l'Inter: rifiutate offerte di Bayern Monaco e City

La notizia di un imminente accordo tra l'Inter e Achraf Hakimi trova conferma anche sui quotidiani oggi in edicola, che sottolineano come ormai sia solo questione di tempo prima che il classe 1998 diventi ufficialmente un giocatore nerazzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport, al Real Madrid dovrebbe andare una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro per il suo cartellino, mentre per il giocatore è pronto un quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione.

Seguito da quasi due anni, l'Inter si è mossa anzitempo, iniziando la trattativa lo scorso marzo, in gran segreto. Il giocatore, secondo la rosea, avrebbe rifiutato le offerte di Bayern Monaco e Manchester City, in quanto pienamente convinto dal progetto della famiglia Zhang e da un allenatore come Antonio Conte.

Nonostante la giovanissima età, Hakimi è oggi uno degli esterni più forti nel panorama europeo, e il suo arrivo potrebbe seriamente riscrivere le gerarchie del calcio italiano. Oggi il giovane marocchino giocherà la sua ultima partita con la maglia del Borussia Dortmund, dopodiché potrà diventare a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter.