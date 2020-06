Mercato - Godin può partire, l'Inter ha già bloccato il suo sostituto

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina torna a parlare di mercato in ottica Inter, in particolare del futuro di Diego Godin. Arrivato la scorsa estate, il difensore uruguaiano potrebbe già essere ai saluti: su di lui infatti ci sono diverse squadre, in particolare il Lione, come confermato dallo stesso presidente, Jean-Michel Aulas, qualche giorno fa.

Come spiega la Gazzetta, in questa stagione in nerazzurro Godin non è mai riuscito ad assimilare a pieno i dettami della difesa a tre: cosa che non sorprende dopo un'intera carriera in una linea a 4. D'altronde, spiega la rosea, l'ex Atletico Madrid è stato bloccato quando all'Inter c'era ancora Luciano Spalletti, allenatore con idee tattiche completamente diverse da quelle di Antonio Conte.

Se Godin partisse, il club meneghino dovrebbe sostituirlo per non creare un buco nella rosa a disposizione del tecnico leccese. Il sostituto è stato individuato da tempo, ed è Marash Kumbulla, giovanissimo difensore del Verona. Il club scaligero vuole circa 25 milioni di euro per lasciar partire il classe 2000, e l'Inter ha da tempo avviato i contatti per trovare un accordo.