Mercato: 'Dumfries vuole l'Inter' ma c'è un grande problema da risolvere

Mercato: Denzel Dumfries vorrebbe venire all'Inter. Ne è sicuro il Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 30 luglio.

Nel suo articolo Andrea Ramazzotti spiega infatti che per la fascia destra "la prima opzione resta Dumfries che, rispondendo su Instagram a una foto del connazionale De Vrij, ha lasciato un messaggio velato colto da parecchi tifosi. L'esterno del Psv vorrebbe venire all'Inter". ma margini per trovare un accordo con il club olandese senza inserire almeno un obbligo di riscatto pare non ce ne siano. Servirebbe il sacrificio di un altro big, ma in viale della Liberazione non lo hanno al momento programmato".

Nelle scorse ore aveva parlato anche Rio Elfrink, osservatore del Psv Eindhoven: “Il Psv, la sua dirigenza e lo stesso Dumfries stanno cercando di realizzare un trasferimento. Sappiamo che su di lui c'è l'Everton ma devono aspettare a causa delle regole in Inghilterra e del Fair Play Finanziario. È impossibile per loro prendere un giocatore ora”. Elfrink aveva poi aggiunto: "Normalmente lui non si vede più con la maglia del Psv. Se nulla si concretizzasse, a un certo punto potrebbe anche tornare ad allenarsi, ma non me lo aspetto davvero. Mi aspetto che il trasferimento si faccia presto anche perché Denzel ha già detto a gennaio di volere andare via e quindi non può essere una sorpresa. Il tecnico Roger Schmidt ha anche detto due settimane fa che tutti lo avrebbero messo in conto in questa stagione. Tutti sapevano che se ne sarebbe andato”.