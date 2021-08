Mercato: colpo di scena nella notte! L'Inter vuole chiudere per 2 punte

"Una settimana al traguardo del mercato, ma l’Inter ha intenzione di chiudere prima per la punta o le punte. Potrebbero essere due i nuovi attaccanti per Simone Inzaghi". Il retroscena viene svelato oggi, martedì 24 agosto, dal Corriere della Sera.

Il principale quotidiano italiano spiega che "la trattativa più avanzata rimane quella con la Lazio per l’argentino Correa. I procuratori del giocatore stanno tentando di raggiungere un’intesa con Lotito, non disposto a scendere troppo sul prezzo. C’è ottimismo e l’affare si potrebbe sbloccare nelle prossime ore". Attenzione, però. Nel suo articolo Guido De Carolis spiega che "resta una certa distanza da colmare. Lotito chiede 35-40 milioni, l’Inter non può andare oltre i 30. Marotta non vuole superare quel limite, ma potrebbe aggiungere qualche bonus per andare incontro alle ri- chieste della Lazio, soprattutto per accontentare Inzaghi che stima molto il giocatore". E se il banco dovesse saltare? L'Inter virerebbe su Andrea Belotti, capitano del Torino.

La 'bomba' della notte però è un'altra: "L’Inter sta pensando di prendere anche un’altra punta e - anticipa il Corriere della Sera - potrebbe essere il giovane Scamacca, arriverebbe in prestito. Tra Inter e Sassuolo, proprietario del cartellino del 22enne, i rapporti sono ottimi. L’idea Scamacca nasce dalla necessità di avere un sostituto di Sanchez. Le condizioni del cileno non convincono: tecnicamente non si discute, ma non dà garanzie fisiche. Troppi gli infortuni, poca la continuità, con appena 22 partite da titolare negli ultimi due campionati".