Mercato, Cavani si offre all'Inter ma tutto dipenderà dal PSG: i dettagli

La Gazzetta dello sport in edicola questa mattina propone un nome nuovo per l'attacco dei nerazzurro. A quanto pare gli agenti di Edinson Cavani avrebbero contattato telefonicamente Beppe Marotta per proporre il loro assistito al club meneghino. Il Matador infatti è in scadenza di contratto ed è ancora alla ricerca di una squadra in cui accasarsi in estate.

L'Inter ci starebbe pensando, anche perché è ancora alla ricerca di un attaccante per completare il reparto da consegnare ad Antonio Conte, dato che Alexis Sanchez non verrà riscattato e farà ritorno a Manchester a fine stagione. Inoltre, con il rinnovo di Giroud con il Chelsea, la prima scelta è venuta meno. Secondo il quotidiano milanese però, ci sarebbe un problema che potrebbe complicare di molto le cose ai nerazzurri.

L'entourage di Cavani avrebbe contatto anche il PSG per studiare la possibilità di un rinnovo di contratto, e Leonardo non avrebbe chiuso le porte a questa opzione. In tutto questo resta incerto il futuro di Mauro Icardi, la cui utilità potrebbe venir meno con l'ex attaccante del Napoli ancora in squadra. Certo, non è da escludere che il Paris-Saint-German riscatti Maurito e poi lo giri alla Juventus, ipotesi che circola da un po' di tempo in quel di Parigi.