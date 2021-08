Mercato: assedio all'Inter! Il club prova a resistere per Lautaro e Barella

Mercato: "L'assedio all'Inter non è ancora finito, ma stavolta in viale della Liberazione la parola d'ordine è resistere". È quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 12 agosto.

"L'Inter - spiega Andrea Ramazzotti nel suo articolo - due dei suoi pezzi più pregiati (Hakimi e Lukaku, ndr) e per questo ha detto no con forza all'assalto del Tottenham che ha presentato un'offerta ufficiale da 85 milioni più 10 di bonus per avere Lautaro Martinez". Il quotidiano sportivo evidenzia però che "non va escluso che, prima del 31 agosto, il Tottenham o qualche altra big torni alla carica per Martinez, ma vanno tenute d'occhio anche le eventuali soprattutto per De Vrji e Barella. Il difensore olandese, assistito da Mino Raiola, è nel mirino di un paio di formazioni della Premier, con il Leicester in testa, ma Inzaghi è stato chiaro nel sottolineare che la difesa titolare non va toccata perché è la principale fonte di solidità della squadra".

Qual è invece la situazione di Barella? "Ha ammiratori sia a Madrid, sponda Atletico, sia al Bayern Monaco, ma per il momento nessuno ha portato offerte. Il suo agente, Beltrami, è stato lunedì e martedì in viale della Liberazione e ha chiuso la risoluzione del contratto di Nainggolan. Se dovesse tornarci anche nei prossimi giorni - scrive Andrea Ramazzotti - a qualcuno magari inizierebbero a venire dei pensieri perché il prolungamento dell'accordo con tanto di aumento salariale, che guadagna 2,5 milioni, verrà discusso solo a settembre".