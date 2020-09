Mercato, apertura GdS “Accordo con l'Inter. Vidal dice si!”

La rivoluzione blaugrana in corso a Barcellona ha emesso diverse sentenze. Tra le tante, quella che piú interessa all’Inter, tralasciando il sogno ben poco lucido che risponde al nome di Lionel Messi, é che nei piani di Ronald Koeman non c’é posto per il guerriero Arturo Vidal. Ce n'è eccome, invece, in quelli di Antonio Conte, il cui debole per il cileno é cosa nota dai i tempi in cui lui stesso lo aveva lanciato nel grande calcio europeo con la maglia della Juve.

Dopo aver insistito per riabbracciare il proprio pupillo durante il mercato di Gennaio, salvo poi veder sfumare l’obiettivo a causa della richiesta del club catalano, spropositata per un 32enne allora nemmeno titolare sotto la guida di Ernesto Valverde, ora il tecnico salentino pare davvero vicino a poter contare sull’apporto del proprio fedelissimo per dare la caccia al titolo durante la prossima stagione. Secondo quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter avrebbe trovato un accordo con Vidal sulla base di un contratto biennale, e ora gli l'entourage del giocatore sarebbe al lavoro per accelerare le tempistiche della risoluzione del contratto tra il cileno e il Barcellona.