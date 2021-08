Mercato: accelerata Inter su Dumfries, obiettivo chiudere in settimana

Mercato Inter: oggi (martedì 10 agosto) l'amministrato delegato, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il tecnico, Simone Inzaghi, faranno il punto. Dopodiché partirà l'assalto a Denzel Dumfries, l'esterno del PSV. Obiettivo: averlo qualche giorno prima della partita contro il Genoa in programma sabato 21.

Il Corriere dello Sport rivela che "Dumfries non sarà in campo questa sera nel match di ritorno del terzo turno preliminare di Champions sul campo del Midtjylland perché gli olandesi, vittoriosi 3-0 all'andata, hanno ipotecato il passaggio ai playoff. Da domani in poi, però, i dirigenti del PSV potrebbero decidere - spiega Andrea Ramazzotti nel suo articolo - di farlo rientrare in gruppo e non a parte come sta succedendo ormai da alcune settimane". Il quotidiano sportivo ricorda come Dumfries abbia già chiesto di essere ceduto e la società gli abbia promesso davanti a un'offerta congrua di accontentarlo.

Come si muoverà dunque l'Inter? Per ora le proposte dei nerazzurri sono state rispedite al mittente perché non ritenute "concrete ed accettabili" spiega il quotidiano sportivo ma "adesso che ha venduto Romelu Lukaku, il club degli Zhang potrà fare un'offerta diversa. Marotta e Ausilio valutano il laterale della nazionale orange tra i 13 e i 15 milioni: devono studiare - sottolinea Andrea Ramazzotti - come articolare il primo approccio tra parte fissa e bonus per lasciarsi un margine di rilancio (10 più 3?), mentre il PSV chiede fra i 15 e i 20 milioni". Attenzione, però: "In mezzo - ricorda il Corriere dello Sport - c'è Mino Raiola che preme per chiudere la vicenda in fretta perché il suo assistito è già promesso all'Inter e non vede l'ora di firmare il contratto".