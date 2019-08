MEN - Novità Sanchez: il cileno fuori dai convocati, l'Inter è ad un passo

Alexis Sanchez è sempre più vicino all'Inter. La trattativa procede spedita e dopo le parole di ieri di Ole Gunnar Solskjaer, il Manchester Evening News rivela che il cileno non sarà sostituto.

"L'attaccante navarro era stato in contatto con i Red Devils, ma il club ha poi negato la possibilità di un suo tesseramento. Così come per Lukaku, anche per Sanchez non arriverà un sostituto dal mercato. Solskjaer avrà comunque a disposizione ben otto attaccanti, tra i quali quattro giovanissimi come Gomes, James, Chong e Greenwood".

La cessione imminente di Sanchez in direzione Milano - sempre secondo il quotidiano britannico - sarebbe confermata anche dall'esclusione del cileno dal match odierno di Premier League contro il Crystal Palace a Old Trafford. Assieme a lui, out anche gli infortunati Dalot, Bailly, Fosu-Mensah e gli esuberi Rojo, Darmian, Fred e Jones.