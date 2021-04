Materazzi: "La sfida più pericolosa? Il 18 Aprile. L'Inter affronterà la squadra che gioca meglio in Italia"

Parla Marco Materazzi. Storica colonna della difesa nerazzurra, l'ex Inter è stato interrogato oggi da La Gazzetta dello Sport sull'Inter e le insidie del finale di stagione.

Per Matrix, la sfida più pericolosa da qui in avanti sarà quella del 18 Aprile a Napoli. Materazzi spiega: "Secondo me la squadra di Gattuso, se al completo, è quella che gioca il miglior calcio in Italia", il pensiero.

L'arma vincente sarà l'attacco. Materazzi loda Lukaku e Lautaro, capaci di risolvere i problemi. Battere il Sassuolo sarà fondamentale secondo il pensiero dell'ex difensore che parla della squadra di De Zerbi come un collettivo dotato di identità di gioco precisa.