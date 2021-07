Materazzi introduce la finale di Euro 2020: "Nessuna paura di Wembley, ecco perché"

Materazzi, ex difensore dell'Inter e fresco nuovo membro di Interspac, ha introdotto questa mattina il match tra Italia e Inghilterra sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Come non fare un parallelismo tra questa finale e quella che lui ha disputato nel 2006 contro la Germania

"Perché, al Westfalenstadion la Germania non si sentiva imbattibile? Non era il Mondiale che giocavano in casa, non dovevano vincere per forza? Eppure io me le ricordo le facce dei tedeschi nel tunnel prima di entrare in campo: bianche, più delle maglie che avevano addosso",

Crede che la sentiranno anche gli inglesi?

"Ieri sera ho visto in tv gli sguardi dei loro tifosi dopo il gol della Danimarca: fossi in Mancini li farei riguardare ai suoi giocatori, una bella terapia motivazionale".

Ma perché è così sicuro che Wembley non ci farà paura?

"Sa cosa le dico? Se avessero potuto, i ragazzi avrebbero giocato questa finale il giorno dopo la partita con la Spagna, anche stanchi morti. Wembley può fare paura a tutti tranne che a noi italiani: nelle difficoltà, quando abbiamo tutti contro, siamo più forti. Come a Dortmund quel giorno".