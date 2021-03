Massima attenzione nella lotta al razzismo: l'impegno dell'Inter

L'Inter si dimostra ancora una volta molto attenta alle dinamiche sociali contro le discriminazioni. Come si legge quest'oggi, sulle pagine del Corriere dello Sport, i nerazzurri nella figura del vice presidente Javier Zanetti e del terzino Matteo Darmian hanno partecipato di prima persona - in modo virtuale - ad un incontro con i ragazzi e le ragazze del settore giovanile.

Dopo aver preso parte, insieme ad altri club, alla campagna promossa dalla Lega Serie A insieme ad Unar intitolata "Keep Racism Out", i nerazzurri non hanno voluto fermarsi decidendo di svolgere un incontro con i più giovani per sensibilizzarli, sin da subito, su un tema importante non solo nel mondo del calcio. Un contributo personale alla giornata nazionale del razzismo.

Detto della partecipazione dell'ex capitano e dell'attuale giocatore nerazzurro, hanno contribuito a mandare il loro personale messaggio anche Infantino (presidente della FIFA) e Malagò (presidente del CONI) inviando un video messaggio che è stato riprodotto durante l'incontro: "È stato organizzato un incontro virtuale con le ragazze e i ragazzi del settore giovanile per discutere del tema. C’è stata la partecipazione diretta del vicepresidente Zanetti e di Darmian, mentre Infantino e Malagò hanno dato il loro contributo attraverso un video messaggio". Così riporta il quotidiano.