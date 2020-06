Marotta stanco dell'Inter? Tutto il contrario, un indizio cancella i dubbi

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia secondo la quale Beppe Marotta sarebbe stanco della sua esperienza nerazzurra e rimpiangerebbe addirittura i tempi (sereni) passati alla Juventus. Ebbene questa notizia è stata smentita più volta da diverse testate e da numerosi giornalisti. Anche La Repubblica questa mattina è tornata sull'argomento, svelando che questa indiscrezione non trova nessuna conferma, anzi.

Marotta avrebbe ricevuto infatti i complimenti da parte del presidente Zhang per l'operazione Icardi. La cessione, che sfiora i 60 milioni di euro (quasi tutti di plusvalenza) hanno giovato in modo importante alle casse nerazzurre. E questo, scrive il quotidiano sopra citato, è un indizio fortissimo di come ci sia convinzione da parte dell'amministratore delegato della sua permanenza all'Inter.

Marotta è pronto ma programmare la prossima stagione, e per farlo potrà contare sui 60 milioni incassati da Icardi e forse anche sui 111 di Lautaro.