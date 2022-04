Marotta fiuta l’affare Dybala. La strategia per portarlo in nerazzurro

Marotta, il piano per portare Dybala a Milano.

Come si apprende dalla Gazzette dello Sport, il matrimonio da Inter e Paulo Dybala potrebbe andare in porto alla fine di questo campionato. Marotta è da tempo che segue la situazione legata al fantasista argentino, che rappresenta per lui un vero e proprio pallino sportivo; l’amministratore delegato nerazzurro infatti ha già avuto Dybala nella sua precedente esperienza alla Juventus, creando con lui un rapporto di stima e affetto.

I contatti ci sono, vanno avanti da diverso tempo ma senza alcuna forzatura, poichè entrambi in questo momento hanno il fattore campo da tenere d’occhio, con l’Inter in corsa per il campionato e la Juventus che cercherà di rientrare in corsa fino all’ultimo dopo essersi praticamente assicurata un posto in Champions.

Di certo, Dybala ha ammiratori in tutta Europa: Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal hanno già manifestato il loro interesse per la Joya argentina, ma l’ex Palermo è molto interessato al progetto nerazzurro, che gli permetterebbe di rimanere in un campionato che conosce alla perfezione, e in una società che lo metterebbe nuovamente al centro del progetto. I nuovi parametri societari nerazzurri permetterebbero, teoricamente, l’acquisto di Dybala ad un massimo 7-7,5 milione di euro, un impegno gravoso che però verrebbe ripagato dalla classe del fantasista argentino, capace di risolvere le partite in qualsiasi momento.

Se Dybala vestirà nerazzurro lo sapremo questa estate, quando l’argentino sarà ufficialmente svincolato; per il momento, però, i contatti continuano.