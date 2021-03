Mancini e la rosa per l'Europeo: tre dubbi, c'è anche Sensi. Ecco con chi è in ballottaggio

Con quale rosa Roberto Mancini affronterà l'Europeo di quest'estate? Dà risposte, oggi, il Corriere della Sera. Pochi dubbi, e ormai tante certezze per l'ex tecnico dell'Inter, ora apprezzatissimo commissario tecnico di una Nazionale italiana più che mai rilanciata.

Stando al quotidiano, potrebbe esserci un dubbio riguardo Sensi per una maglia fra i centrocampisti. Il ballottaggio sarebbe col romanista Cristante. Altro nodo è quello sulla fascia destra difensiva con Calabria e la new entry Toloi in corsa.

In attacco, Kean potrebbe sorpassare Caputo nelle gerarchie verso la rassegna continentale.