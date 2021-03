Malessere D'Ambrosio: oggi l'esito del tampone. C'è attesa

C'è apprensione per Danilo D'Ambrosio. Quali le cause della sua assenza nell'ultimo turno? Il difensore nerazzurro ha dato forfait in extremis domenica contro il Torino.

Il Corriere della Sera spiega che dopo il leggero malessere accusato, il calciatore è stato riaccompagnato a casa. E' stato già sottoposto al primo tampone, risultato negativo. Oggi si conoscerà invece l'esito del secondo tampone, con l'Inter attenta e rispettosa di tutti i protocolli del caso al fine di tutelare il giocatore e il gruppo squadra.