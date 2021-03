Lukaku, tutti pazzi per il belga, ma l'addio è contemplato solo in un caso

Lukaku è nel mirino di diversi top club europei dopo le grandi prestazioni di cui si sta rendendo protagonista con l'Inter. Questo è quanto riporta il Daily Mail, che sottolinea come Chelsea, Manchester City e Barcellona siano pronte a muoversi per portare l'attaccante nei rispettivi club.

Tuttavia il giocatore non avrebbe nessuna intenzione di lasciare Milano, e anzi, scrive il tabloid inglese, sarebbe addirittura pronto a prolungare il suo accordo con la società nerazzurra (l'accordo attuale scade nel 2024).

Solo in un caso, continua i quotidiano, sarebbe possibile contemplare un addio. ossia nell'ipotesi in cui anche Conte decidesse di lasciare. Al momento però Lukaku non vuole lasciare l'Inter e l'Inter non vuole privarsi di Lukaku. E anche Conte sembra destinato a rimanere almeno per un'altra stagione.