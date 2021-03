Lukaku, solo l'Inter: rifiutato Sanremo. Il City chiama, lui dice no

A tutto Lukaku. Il centravanti belga è al centro del mondo Inter. Nessuna distrazione, né voglia di abbracciare sirene dei top club esteri. Scrive oggi su di lui La Gazzetta dello Sport.

Lukaku ha rifiutato l'invito a Sanremo: sarebbe stata la reunion con Ibrahimovic, ma l'ex Everton ha preferito rimanere concentrato solo sul campo. C'è solo l'Inter e lo scudetto nella testa di Big Rom.

Poi il mercato, e nientemeno che il Manchester City. Il club inglese cerca un top player in attacco. Per il quotidiano nella lista della spesa c'è proprio Lukaku, oltre a Kane ed Haaland. Nuovi sondaggi di recente, ma Lukaku non ha aperto la porta.

C'è riconoscenza nella mentalità del centravanti che vuole proseguire all'Inter anche in virtù del rapporto straordinario con Antonio Conte.