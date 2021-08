Lukaku: pronti 130 milioni. L'Inter spera di chiudere entro domenica

Lukaku: in queste ore il Chelsea sta preparando una nuova offerta per l'attaccante dell'Inter. "La certezza - conferma il Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 6 agosto - è che il club di Abramovich lo vuole a tutti i costi. Avendo in tasca il sì del centravanti, non intende desistere dopo il primo no nerazzurro da 100 milioni cash più il cartellino di Marcos Alonso".

Il quotidiano sportivo sottolinea come "l'Inter vuole solo contanti ed è probabile che sia accontentata. I Blues - si domanda Andrea Ramazzotti nel suo articolo - saliranno a quota 110 più bonus o toccheranno subito i 120 (più bonus)?". Il Corriere dello Sport sottolinea poi come una soluzione rapida della trattativa "la auspicano anche in viale della Liberazione dove l'atmosfera è strana. Non solo a causa degli striscioni appesi dalla Curva Nord a due passi dall'ingresso della sede". Ramazzotti informa infatti che "l'Inter non vuole che la vicenda Lukaku diventi un tormentone, che vada avanti fino alla fine di agosto. Perché - spiega il giornalista - paralizzerebbe il mercato e condizionerebbe il resto dei compagni. Si aspetta una conclusione entro domenica".

Il Corriere dello Sport rimarca poi come "la cifra in arrivo dal Chelsea sarà rinvestita solo al 30-40%, diciamo tra i 45 e i 55 milioni. Perché vanno pagate le rate di Lukaku allo United e c'è da chiudere la campagna trasferimenti con un attivo di 80 milioni". Il quotidiano sportivo conclude parlando poi del nuovo tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi: "Ha fatto presente che gli erano state fatte promesse e ora spera che siano mantenute".