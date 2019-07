Lukaku, ottimismo Inter. Indizio social: Ausilio ha ottenuto un'apertura

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, aggiorna la situazione di mercato che riguarda Romelu Lukaku, primo nome per l'attacco chiesto da Antonio Conte. “L’indizio social non fa altro che confermare la rottura totale tra il giocatore e il club. Ma questo non aggiunge niente alla trattativa in corso. Romelu Lukaku vuole l’Inter e i nerazzurri vogliono il gigante belga, il prima possibile.

Ma la missione di giovedì a Londra del d.s. Ausilio non ha dato l’accelerata sperata, semmai è riuscita quantomeno a strappare un gradimento da parte del Manchester United all’ipotesi di pagamento dilazionato, ma in due trance, e dunque biennale. L’Inter cercava la via dell’accordo triennale, ma su questo punto lo United non ci sente.

Come sull’apertura a uno sconto: il Manchester non ha certo bisogno di vendere e dunque non intende abbassare la richiesta per Lukaku. Servono 83 milioni di euro, al cambio 75 milioni di sterline: prendere o lasciare. Dall’Inter filtra ottimismo: la partita è lunga, ma le possibilità che Lukaku raggiunga Conte a Milano restano alte.

Intanto il belga continua a vivere da separato in casa in Australia, dove i Red Devils stanno preparando la prossima stagione. Attende novità, forte di un accordo già trovato con l’Inter per un contratto da 9 milioni netti a stagione, bonus inclusi. Tra una settimana Inter e Manchester si sfideranno a Singapore nell’Internacional Cup: chissà che non sia quella l’occasione giusta per riparlarsi e gettare le basi per la definizione della trattativa. Conte intanto scalpita”.