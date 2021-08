Lukaku, ore decisive. Domani ci sarà col Parma? Sarà indizio importante

Lukaku: ore decisive. Il possibile trasferimento del centravanti belga a Londra, sponda Chelsea, sta tenendo col fiato sospeso il mercato internazionale. Dacché - rimarca oggi Tuttosport - Lukaku era al centro del mondo Inter e pienamente inserito nel progetto di Simone Inzaghi, ora la prospettiva rischia seriamente di cambiare.

Il campionato è alle porte, e l'Inter deve risolvere la grana. Troppo importante determinare la strategia eventuale di sostituzione alla casella bomber. Lukaku o non Lukaku: il dilemma resta.

Da questo punto di vista il test amichevole di domani contro il Parma potrebbe non essere interlocutorio. Il quotidiano torinese spiega infatti che le scelte che saranno effettuate al Tardini potranno rappresentare una cartina di tornasole per decifrare lo stato della trattativa che riguarda Lukaku.

Almeno un paio gli scenari, se non tre. Lukaku in campo aprirebbe ad ipotesi di permanenza. Big Rom in panchina o, addirittura, non convocato, partorirebbe sensazioni del tutto opposte. Sarà un momento chiave per capire le intenzioni dell'Inter e del calciatore che, in queste ore, devono scogliere definitivamente le rispettive riserve.

Ma non sarà una telenovela: Lukaku vuol sapere in fretta dove giocare il prossimo anno. E l'Inter ha bisogno, nell'eventualità, di tuffarsi su un sostituto all'altezza. Serve chiarezza, e chissà che il test del Tardini contro Gianluigi Buffon (passato nel corso di quest'estate nelle file degli emiliani) non possa schiarire la vicenda.