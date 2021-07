Lukaku, offerta monstre del Chelsea. Arriva un segnale chiaro per l'Inter

Lukaku è fortemente corteggiato dal Chelsea, che vorrebbe il belga per rinforzare l'attuale rosa, fresca vincitrice della Champions League. La gazzetta dello Sport questa mattina è tornata sulla notizia, scrivendo che il giocatore avrebbe rifiutato. Gratitudine per la stima e la fiducia ricevute nell'estate del 2019, quando i nerazzurri fece uscire Big Rom dal tunnel in cui era finito a Manchetser. La voglia di dimostrare di poter vincere anche senza il suo mentore, Antonio Conte. E poi i brutti ricordi legati alla premier League. Questi i motivi che avrebbero spinto, secondo la rosea, il'attaccante a rifiutare uno stipendio da 15 milioni di euro netti. Ma c'è di più. Il segnale per l'Inter è forte. I giocatori, ed in particolare quello più rappresentativo, sono convinti della permanenza a Milano, dimostrando quindi di credere nel progetto. Aspetto non da poco considerando il clima di disfattismo che si stava costruendo attorno al mondo Inter. Prima dell'inizio del mercato infatti si parlava di uno smantellamento quasi certo, di difficoltà economiche che avrebbero costretto il club a svendere i pezzi pregiati, e di un ridimensionamento inevitabile. Ad oggi Hakimi è stato l'unico a lasciare (per unèofferta irrinunciabile), ela società starebbe rinunciando a 130 milioni di euro. Lo stesso giocatore non ha dubbi sulla permanenza, e anzi, parla di obiettivo scudetto e secodna stella. Non male insomma per un club sul baratro.