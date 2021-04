Lukaku, nessuno è incedibile, il club fa il prezzo del belga. Il punto

Lukaku, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina vista la situazione societaria che si sta vivendo in casa nerazzurra nessun giocatore può definirsi incedibile. Per questa ragione anche per Lukaku è stato fissato un prezzo, che ammonterebbe, stando al quotidiano romano, a 120 milioni di euro.

Una valutazione che rende sereni circa la permanenza del gigante belga. Nessuna squadra al mondo infatti sarebbe capace di spendere una simile cifra, eccezion fatta per il Manchester City.

Guardiola tuttavia ha dichiarato che in estate, visti i problemi economici, non verranno fatte follie sul mercato. Nessuno è incedibile quindi, ma Suning ha reso Lukaku tale, attraverso un prezzo capace di scoraggiare Chiunque. L'attaccante ex United è quindi l'ultimo giocatore cui il club rinuncerebbe.