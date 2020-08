Lukaku, nel mirino il trofeo e...Ronaldo il fenomeno

Lukaku questa sera proverà a trascinare la squadra verso la vittoria dell'Europa League. Per l'attaccante però nel mirino c'è anche un record personale. Il belga infatti ha messo a segno fino a questo momento ben 33 reti.

Numeri da capogiro se si pensa che si tratta della prima stagione all'Inter e più in generale della prima in Italia. Attualmente sono solamente due gli attaccanti che nella storia nerazzurra hanno segnato di più, ed entrambi sarebbero teoricamente raggiungibili, come riporta il Corriere dello Sport.

Ronaldo infatti ha segnato in un solo anno 34 reti, uno in più di Lukaku, e oggi potrebbe essere raggiunto o addirittura superato. Il record man assoluto invece è Eto'o, che è riuscito a raggiungere quota 37. Inoltre l'attaccante dell'Inter ha un altro primato: è andato a segno per 10 gare consecutive di Europa League. Nessuno come lui.