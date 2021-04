Lukaku-Lautaro e la ricerca del gol perduto: sarà la volta buona?

Alla ricerca del... gol perduto. È un po' questa la missione odierna del tandem d'attacco - formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez - in questa giornata di campionato. Oltre a cercare di ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi, il duo cercherà di tornare al gol che manca ormai da tre turni ovvero dal match casalingo contro il Cagliari (vinto grazie al gol di Darmian).

Come riporta oggi l'edizione del Corriere dello Sport anche nel match del pomeriggio i due andranno a formare la coppia titolare, nonostante il buon momento di forma di Sanchez: "Lukaku e Lautaro anche oggi saranno titolari: a vuoto il tentativo di Sanchez di trovare una maglia contro il Verona". Il quotidiano poi aggiunge: "Toccherà ancora a loro due provare a portare punti pesanti ai nerazzurri, dopo due pareggi di fila".

Dato curioso è che il belga - contro la squadra di Juric - non ha mai segnato nei precedenti tre match di campionato, mentre l'argentino è andato in gol all'andata riuscendo ad infrangere il suo tabù personale. Sarà dunque la giornata giusto per la magia anche per il belga? Non resta che far parlare il campo e sperare che i due possano tornare al gol: l'Inter ne ha bisogno.