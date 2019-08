Lukaku, la star dell'Inter è un professionista esemplare, la sua giornata tipo

Non si diventa Romelu Lukaku senza la dedizione e la testa sulle spalle. L'ex Manchester United è un professionista esemplare, che ha coltivato il suo talento nella maniera più opportuna, dedicandosi alla cura dei dettagli senza lasciare nulla al caso. Arrivato in nerazzurro ha subito dimostrato umiltà e tanta voglia, dato che necessita di mettersi al pari con la preparazione di Antonio Conte.

"Le giornate al momento sono monotone, anche perché sta cercando di mettersi in pari con la preparazione atletica. Sveglia alle 8, colazione leggera e poi via ad Appiano Gentile con l’auto messa a disposizione dalla società - Si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Alla Pinetina passa quasi tutto il giorno, visto che Conte continua a insistere con le doppie sedute. Al centro sportivo arriva un’ora prima della seduta del mattino, pranza, si riposa e si riallena, per fare poi rientro in hotel verso le 20 se decide di cenare in stanza oppure leggermente dopo".