Lukaku la chiave per diventare grandi: il belga una calamita per campioni

TuttoSport in edicola questa mattina tesse le lodi di Romelu Lukaku, il giocatore che ha restituito valore al brand Inter, soprattutto in sede di mercato. La scorsa estate Antonio Conte ha chiesto a gran voce l'arrivo del centravanti belga; sicuramente per le sue doti nel rettangolo di gioco, ma anche per l'appeal in grado di garantire all'Inter sul mercato.

Secondo il quotidiano torinese, grazie a Lukaku i top player in giro per l'Europa adesso guardano al club meneghino come una meta ambita, e il primo a subirne il fascino sarebbe stato proprio Christian Eriksen, il quale avrebbe potuto aspettare tranquillamente l'estate per trovare una nuova destinazione, con club blasonati come il Real Madrid sulle sue tracce.

Dunque Lukaku potrebbe essere stato il primo di una lunga serie di campioni che nel prossimo futuro si accaseranno all'Inter, cominciando da Mertens e Vertonghen, entrambi da tempo in contatto con il club meneghino. Non solo, secondo TuttoSport anche un giocatore come Paul Pogba potrebbe essere tentato da un'esperienza in nerazzurro, anche perché ritroverebbe il suo vecchio amico BigRom, con il quale ha legato molto al Manchester United.