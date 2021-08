Lukaku: 'La cessione ha aspetto positivo'. E partirebbe l'assalto a Dumfries

Lukaku sembra essere ad un passo dalla cessione al Chelsea. Non è ancora chiaro quale sarà la somma per la quale il belga partirà, ma nelle casse nerazzurre entreranno sicuramente più di 100 milioni di euro. E l'aspetto positivo (forse l'unico) riguarda proprio il bilancio, che verrà sistemato con questa maxi cessione. Il corriere dello Sport ha analizzato l'operazione a livello economico.

L'Inter ha ceduto Hakimi, ottenendo 68 milioni di euro più 4 di bonus. La distanza rispetto agli 80 che era necessario incassare in questo esercizio non è così ampia, e c'era tempo fino a gennaio. Va però calcolato che qualche rinforzo dovrà arrivare, visto che andrà sostituito quanto meno l'esterno marocchino. L'idea del club, proprio per ovviare a questa problematica era quella di acquistare giocatori con la formula del prestito (magari oneroso) con diritto di riscatto. Ora con la probabile partenza di Lukaku lo scenario cambia drasticamente.

"È chiaro che vendendo Lukaku, incassando oltre 120 milioni dal suo cartellino e risparmiando 16 milioni lordi all'anno di ingaggio, lo scenario cambierebbe: i conti andrebbero a posto e con una plusvalenza di 80 milioni per il belga ci sarebbe margine anche per investire su Dumfries e su un paio di punte che rendano meno amaro l'addio di Big Rom",