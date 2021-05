Lukaku: l'uomo dei record. Nessuno come lui dal 2004/05

"Doppia doppia" o "Gol+assist". Sport che vai, terminologia che trovi. Quello che basket si definisce con il primo termine, nel calcio si utilizza il secondo per indicare proprio la somma che un calciatore raggiunge al termine di una stagione, in termini di apporto produttivo. A quattro giornate dal termine Romelu Lukaku ha raggiunto un nuovo record.

Infatti con l'assist fornito ieri sera ad Eriksen per il vantaggio iniziale - match terminato per 0-2 -, il numero 9 nerazzurro ha raggiunto quota 10 assist in stagione che sommati ai 21 gol fanno cifre mostruose: "Riuscire bene in entrambe le specialità è già cosa rara, andare in doppia cifra in entrambe è impresa di pochissimi, raggiungere almeno quota 20 alla voce gol e almeno 10 a quella assist è roba da Romelu Lukaku". Così il belga viene elogiato da Sky Sport.

Viene poi aggiunto: "Lukaku è il primo giocatore capace di segnare almeno 20 gol e servire almeno 10 assist in una stagione di Serie A negli ultimi 15 anni (dal 2004/05, anno da cui Opta raccoglie questi dati). Un doppio ruolo, in pratica, che costringe i difensori avversari agli straordinari, non sapendo mai quali panni vestirà Lukaku". Una stagione da incorniciare per Big Rom. Ora manca solo il dipinto.