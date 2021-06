Lukaku Inter, pazza idea: il Pallone d'Oro. Perché può vincerlo

La stagione di Romelu Lukaku è stata fin qui infinita. Il centravanti belga ha trascinato l'Inter allo Scudetto e, ora, sta spingendo la sua Nazionale ad Euro2020.

Lukaku è ormai fra gli attaccanti più forti e chiacchierati a livello internazionale. Premio all'intuizione dell'Inter che, due anni fa, scommise sui muscoli dell'ex Manchester United. Che, ora, potrebbe addirittura puntare al Pallone d'Oro.

Sì, perché come spiega La Gazzetta dello Sport, un'eventuale vittoria del Belgio agli Europei aprirebbe due strade per il massimo riconoscimento per un calciatore. L'una porterebbe a De Bruyne, fascinoso centrocampista di proprietà del Manchester City. L'altra avrebbe proprio il volto (e i gol di Lukaku). Sarebbe un trofeo mostruoso per Lukaku che riporterebbe un calciatore dell'Inter in vetta alle graduatorie.

Lukaku ci proverà. C'è, però, prima un Europeo da vincere. E un Cristiano Ronaldo da affrontare, e battere, negli ottavi di finale.